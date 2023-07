Maltempo in Lombardia, nubifragi e grandine devastante tra Varese e Milano | LIVE

MeteoWeb

Piogge torrenziali stanno colpendo la Lombardia occidentale: impressionanti i 163mm di pioggia caduti in meno di un’ora, dalla mezzanotte, a Castano Primo (Milano), con un rain-rate superiore ai 350mm/hr da diverse decine di minuti. I nubifragi, accompagnati dalla grandine intensa, stanno flagellando il basso varesotto e l’hinterland occidentale di Milano, da Magenta a Legnano.

E' un'altra notte di forte maltempo su tutta la Lombardia occidentale e settentrionale, la seconda consecutiva dopo i fenomeni estremi della scorsa notte.

