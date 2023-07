Maltempo: da lunedì 609 interventi a Milano

MeteoWeb

Da lunedì a questa mattina sono stati ben 609 gli interventi eseguiti dai Vigili del Fuoco a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito Milano e provincia. Il dato è stato fornito dal comando provincia. Ben 387 interventi hanno riguardato alberi abbattuti da pioggia e vento, 171 per dissesto e verifiche e 51 per danni dovuti all’acqua. Il 70% sono stati effettuati in città mentre il restante 30% nei comuni dell’hinterland. In coda in attesa di essere evase ci sono altre 155 chiamate. In totale sono stati impiegati 35 mezzi e 140 uomini e donne, di 27 arrivati da altri comandi provinciali.

