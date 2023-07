Maltempo, Lombardia flagellata: nubifragio nell’Alto Cremasco, maxi-grandinata e blackout

MeteoWeb

Notte da incubo per gli abitanti dell’Alto Cremasco: tanta la paura, così come i danni, per vento e grandine, con chicchi grandi come palline da tennis. Decine gli alberi sradicati e crollati sulle auto, segnalati allagamenti diffusi, cartelli divelti, blackout, raffiche a 80 km/h, decine di vetture danneggiate, centri abitati irraggiungibili per le numerose piante cadute sulle carreggiate. Dieci i paesi colpiti. Vigili del fuoco e Protezione civile sono al lavoro.

Anche stamattina, intorno alle 11, la zona è stata colpita dalla grandine: circa 60 gli interventi dei pompieri, una ventina quelli del mattino, tutti legati al maltempo in particolare per piante sradicate e problemi alla viabilità interrotta.

