Il maltempo assedia la Lombardia, punte di oltre 100 mm. Nuovo nubifragio a Milano, Seveso e Lambro a rischio esondazione | LIVE

Anche oggi l’infiltrazione di fresche correnti atlantiche determina forte instabilità al Nord, favorendo lo sviluppo di temporali: Come nei giorni precedenti, la Lombardia sta registrando intense precipitazioni: al momento si segnalano nel Milanese picchi di 101 mm a Cesate e Legnano Canazza, 99 mm a Canegrate, 88 mm a Legnano Oltrestazione, mentre, nel Bergamasco, 84 mm a Cene e 82 mm a Fiobbio di Albino.

Un sistema temporalesco auto rigenerante, in indebolimento, sta interessando l’area compresa tra basso Varesotto, Legnanese, Saronnese e bassa Brianza occidentale, con relativi disagi ed allagamenti. Un forte temporale si è abbattuto su Milano, con grandine a tratti. Segnalati anche in questo caso disagi alla circolazione e strade allagate.

Nubifragio a Milano, strade allagate

Seveso e Lambro, i cui livelli sono velocemente saliti, sono a rischio esondazione: in via Valfurva, in zona Niguarda, il Seveso è salito in appena 50 minuti di 210 cm, passando dagli 80 delle ore 10 ai 290 delle 10:50.

Domani, secondo quanto riporta Arpa regionale, è atteso il passaggio a condizioni gradualmente più stabili associate ad una progressiva espansione di un promontorio sul Mediterraneo il cui consolidamento favorirà nel fine settimana e inizio della prossima cielo prevalentemente sereno in pianura e massime di temperatura in sensibile rialzo.

