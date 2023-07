Maltempo Milano: in calo il livello del Seveso, evacuata comunità al Parco Lambro

MeteoWeb

E’ in calo l’ondata di piena che questa mattina, dopo il nuovo nubifragio che si è abbattuto su Milano, ha fatto velocemente salire il livello del fiume Seveso. Per quanto riguarda il Lambro, in via precauzionale è stata evacuata la comunità della fondazione Exodus che ha sede all’interno del parco. Per quanto riguarda il Seveso, “tra le 11 e le 11.10 siamo arrivati ad un soffio dall’esondazione, con livelli a 20 centimetri dall’esondazione in via Valfurva. Ora però siamo in forte discesa, e possiamo affermare che sta tornando alla normalità,” ha spiegato l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli.

Le acque del fiume Lambro dopo le intense precipitazioni hanno invece continuato a salire fino a poco fa ma ora si sono stabilizzate e inizieranno a breve a scendere. Chiusi i sottopassi di Negrotto, Pompeo Leoni, Lombroso, Rubicone.

