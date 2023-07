Maltempo, Lombardia in ginocchio: vasta area devastata da pioggia e vento, c’è una vittima | FOTO

MeteoWeb

La violenta ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Milano, ma anche quella di Monza e Brianza, ha causato danni ingenti in decine di Comuni. La situazione peggiore a Cinisello Balsamo, dove il livello dell’acqua ha raggiunto un metro, bloccando diverse auto: non risultano persone coinvolte. Nella zona industriale di Arconate si segnalano tetti scoperchiati, aziende danneggiate, auto distrutte. Lo storico gelso all’ingresso del paese è stato abbattuto dalla violentissima bomba d’acqua. Segnalati anche molti alberi divelti o pericolanti e pali telefonici e dell’energia elettrica caduti a terra. Una parte di via Gallarate è stata chiusa a causa del tetto pericolante di una palazzina che affaccia sulla strada. Alcune zone del paese sono ancora senza corrente. I tecnici Enel stanno lavorando per ripristinare la fornitura di energia.

Il comune di Canegrate è stato colpito, intorno alle 13.40, da forte vento accompagnato da grandine. Ingenti, spiega l’amministrazione, i danni agli edifici pubblici e privati. “Invitiamo i cittadini – dice il Comune – a non uscire di casa se non per serissimi motivi, in quanto la circolazione è estremamente difficoltosa e sono possibili altri eventi simili nelle prossime ore”. Alberi caduti e tetti scoperchiati anche a Busto Garofalo e a Legnano, dove diverse strade si sono trasformate in torrenti e diversi esercizi commerciali sono stati invasi dall’acqua.

Alcuni quartieri di Seregno, la città brianzola attraversata da un fiume di acqua e grandine nei giorni scorsi, sono stati investiti dal maltempo riportando ingenti danni. Lo ha reso noto il sindaco Alberto Rossi sul proprio profilo Instagram. “Purtroppo – ha scritto il sindaco – abbiamo avuto un nuovo episodio molto violento in città, così come in gran parte della Provincia, con raffiche di vento molto forti, con effetti simili a una mini tromba d’aria a quota terra, e una pioggia intensa. In questo momento – ha aggiunto – stiamo intervento sulle situazioni di maggiore criticità in via allo Stadio, via Edison, via Comina, via Milano, via Pacini”. In particolare in via Edison un palazzo è stato sventrato per la furia dell’acqua e del vento. Anche nelle zone circostanti ci sono alberi spezzati dal vento e tetti scoperchiati che hanno invaso la strada. Ci sono due sottopassi agibili: via Roma e via Nazioni Unite, mentre il sottopasso di via allo Stadio è chiuso.

Forte pioggia anche nel Bresciano, in particolare a Gussago.

Donna muore schiacciata da un albero in Brianza

Una donna di 58 anni è morta dopo essere rimasta schiacciata da un albero, caduto a causa del maltempo, mentre camminava a Lissone (Monza), intorno alle 15.50. Immediata la richiesta di aiuto di alcuni passanti, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarla. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo rimasto incastrato sotto il tronco. La donna, di origini marocchine, è morta mentre andava al lavoro a piedi. Passata la tempesta di acqua e vento, la donna si è incamminata come faceva ogni giorno. Il grosso albero le è piombato addosso all’improvviso, senza lasciarle scampo. I paramedici hanno accertato che fosse già deceduta al loro arrivo, ma quando sono riusciti a liberarla, hanno tentato comunque di rianimarla, purtroppo senza successo.

Maltempo, grandine su volo per New York: costretto ad atterrare Roma

Un Boeing 767-300 della Delta Airlines, decollato dall’aeroporto di Malpensa alle 12.50 con destinazione New York, mentre transitava subito dopo il decollo nei cieli del Novarese, è stato colpito da una pesante grandinata, che ha causato gravi danni all’aeromobile che rendevano impossibile di procedere sulla rotta prevista. Il jet è stato così deviato su Roma Fiumicino, dove è atterrato alle 13.55 senza problemi ulteriori.

Il volo della compagnia Delta Dl 185, partito da Milano Malpensa e diretto a New York JFK, è stato dirottato sull’aeroporto di Fiumicino “dopo aver incontrato condizioni meteorologiche avverse dopo il decollo”. Lo rende noto la compagnia Delta. Il volo è atterrato poco prima delle 14 allo scalo romano “in sicurezza ed i passeggeri sono sbarcati normalmente”. “L’aereo ha subito alcuni danni durante il maltempo che sono in fase di revisione da parte del nostro team di manutenzione locale”, precisa la compagnia.

A Monza, due salvataggi dall’acqua

Il maltempo a Monza ha scoperchiato parte del tetto della stazione ferroviaria. In via Europa sono volate via a causa del vento alcune lamiere di copertura del tetto di uno stabile e sono precipitate in un cortile Numerosi gli alberi caduti in città, si apprende, anche se per un bilancio complessivo serviranno ancora alcune ore. Due salvataggi della Polizia oggi pomeriggio intorno alle 14.00 nel famigerato sottopasso di via Casati a Monza, diventato una pozza d’acqua alta tre metri per effetto del maltempo. Gli agenti si sono tuffati nella pozza traendo in salvo prima una donna di 64 anni – che era stata risucchiata dal flusso dell’acqua precipitando nel vuoto per circa 10 metri, come ha spiegato ai poliziotti – poi un autotrasportatore che era rimasto bloccato nell’abitacolo del mezzo. La donna è stata accompagnata al San Gerardo in buone condizioni.

Problemi anche nella Bergamasca

Da Bergamo, sono finora una ventina le chiamate arrivate ai Vigili del Fuoco. Da Boltiere, dove anche Polizia locale e Protezione Civile sono al lavoro per ripristinare la viabilità in via delle Rogge, via Mozart e via Cardinale Gustavo Testa. Altre segnalazioni sono arrivate da Albano Sant’Alessandro, Bergamo città (zona Fiera), Casazza e Tavernola Bergamasca. A Osio Sotto, a causa del temporale, è stato divelto il tetto di un’abitazione privata, finito in strada in via Manara. Grande spavento per le due famiglie residenti.

Maltempo, Rfi al lavoro per ripristino rete

I tecnici di Rfi e di FerrovieNord sono al lavoro per ripristinare i numerosi problemi che il maltempo ha causato alla rete ferroviaria della Lombardia in diverse zone, soprattutto a Nord di Milano. È quanto si apprende mentre la circolazione dei treni è quasi completamente bloccata. In particolare risulta impraticabile la stazione di Monza, punto di snodo da Milano verso Como, Lecco e Sondrio, tanto che il primo treno in partenza da Porta Garibaldi per il capoluogo lariano è annunciato da Trenord dopo le 19. In stazione a Monza sono state segnalate delle problematiche all’infrastruttura con conseguenti ritardi a causa di lamiere volate via e presenti tra i binari. Al momento i viaggiatori nelle stazioni non resta far altro che attendere, in assenza di servizi sostitutivi del treno.

Bettinelli (Protezione Civile): “a Milano risposta tempestiva alle criticità”

Allerte meteo e pronto intervento della Protezione Civile in tutto il territorio della Città metropolitana di Milano. L’ente di area vasta sta coordinando gli interventi dei diversi gruppi locali a seguito delle criticità meteo che, da giovedì scorso, stanno interessando diversi punti dell’area di riferimento. Temporali violenti e molto rapidi hanno causato notevoli problemi sia nel capoluogo che in diversi Comuni dell’hinterland. Nel fine settimana, grande lavoro della Protezione Civile della Città metropolitana di Milano, che in collaborazione con i Vigili del Fuoco, ha operato, attraverso i diversi gruppi locali al fine di fronteggiare l’emergenza. Un’intensa attività, portata avanti in collaborazione anche con il Comune di Milano, che ha messo a disposizione un mezzo di polisoccorso utilizzato nella zona di Cernusco e Melzo. Da giovedì i volontari sono intervenuti a Gessate, Melzo e Paderno Dugnano, con diversi mezzi, per rimuovere alberi caduti, ripristinare la viabilità e far fronte ad allagamenti.

“Tutto il sistema di Protezione civile della Città metropolitana di Milano sta collaborando attivamente con le istituzioni e le realtà locali per dare una risposta tempestiva alle criticità emerse dopo gli intesi fenomeni meteorologici degli ultimi giorni. Come sempre un efficace e tempestivo lavoro di squadra per arginare l’emergenza a tutela della cittadinanza e dell’intero territorio. Grazie a tutti coloro che, in queste ore e nei giorni precedenti, si sono impegnati in queste importanti attività“, afferma la Consigliera delegata alla Protezione civile, Sara Bettinelli.

