Maltempo Lombardia, rischia di essere trascinato dalla corrente: Vigili del Fuoco salvano un senzatetto

Intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco oggi a causa del maltempo in provincia di Bergamo. Un senzatetto si trovava sotto un cavalcavia e stava per essere trascinato via della corrente del fiume Serio. L’episodio è avvenuto in provincia di Bergamo, a Villa di Serio, dove il fiume si è ingrossato a causa della pioggia che oggi è caduta su buona parte della Valle Seriana. L’uomo è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco. La zona tra Alzano Lombardo e Albino è stata in particolare la più colpita dal nubifragio, che ha causato l’esondazione di alcuni torrenti e disagi e allagamenti in tutta la provincia. Non si registrano feriti.

