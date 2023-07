Maltempo, Meloni: “Protezione civile mobilitata, seguo situazione”

MeteoWeb

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a RTL 102,5 ha dichiarato: “Sono stata finora al telefono con il ministro Musumeci, sapevamo sarebbe stata la giornata più impegnativa”, “abbiamo nubifragi a Nord e voglio portare la mia solidarietà alla famiglia della ragazza” morta a Brescia, “e dall’altra al Sud una situazione in cui si somma a temperature molto alte il vento e questo rende impossibile l’uso dei canadair”, “è una situazione complessa” ma la “Protezione civile è mobilitata, nessuno dei vigili del fuoco è andato in vacanza, stiamo seguendo minuto per minuto la situazione che è delicata”.