Maltempo estremo a Milano, Sala: “vento a oltre 100 km/h, non è normale”

“Abbiamo vissuto una notte insonne, il vento in città ha superato i 100 km/h“: è quanto ha affermato il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un video pubblicato su Facebook sul violento nubifragio che questa notte ha colpito la città, spiegando che “con i tecnici del Comune sono personalmente al lavoro per coordinare le attività, allo scopo di limitare i danni“.

“Ho visto nella mia vita passare 65 estati e quello che sto vedendo ora non è normale, non possiamo più negarlo, il cambiamento climatico sta modificando la nostra vita,” ha sottolineato Sala. “Non possiamo semplicemente fare finta di niente e soprattutto non possiamo non fare nulla. Anche Milano deve fare la sua parte e la farà“.

