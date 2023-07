Maltempo Piemonte: grandine e vento forte nel Novarese, gravi danni a Trecate | FOTO

MeteoWeb

Violente raffiche di vento e grandine si sono abbattuti nella notte su Novara, sul basso novarese e sull’Ovest Ticino. Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco. Situazione critica a Trecate, dove numerosi alberi sono stati abbattuti dal vento, e molti tetti sono stati danneggiati. La fase più intensa del maltempo si è registrata tra le 03:30 e le 4. Molte le zone ancora senza corrente a causa dei danni alla linea elettrica causati dalla caduta di alberi.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: