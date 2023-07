Maltempo, tra shelf cloud e mammatus: grande show del meteo estremo sui cieli del Nord. Grande caldo al Sud

MeteoWeb

L’Italia è letteralmente divisa in due tra il forte maltempo che sta colpendo il Nord e il caldo africano che interessa il Sud. Le temperature sono molto elevate soprattutto in Puglia, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto +41°C a Bitonto e Valenzano, +40°C a Barletta, Palo del Colle, Rutigliano e Terlizzi, +39°C a Fasano e Acquaviva delle Fonti, valori ancora parziali che aumenteranno ancora nel pomeriggio.

Le immagini satellitari, inoltre, evidenziano il fronte temporalesco che dal nord Italia si muove verso i Balcani lasciando spazio ad ampie schiarite ma anche spingendo nuvolosità diffusa sul Centro Italia, dove le temperature sono in netto calo rispetto a ieri.

I forti temporali che hanno colpito il Nord nelle ultime ore sono stati violentissimi, dapprima nella notte nell’area alpina, ma poi anche tra Liguria ed Emilia Romagna in mattinata. In Liguria i fenomeni più estremi, con 154mm di pioggia a Pietralavezzara, 153mm a Masone, 128mm al Passo del Faiallo, 88mm a Busalla, 84mm a Mignanego. Spettacolari le nubi temporalesche, dalla shelf cloud della Romagna (in alto) ai mammatus sul Piemonte con le prime schiarite dopo il transito dei temporali. Ma attenzione. Altri forti temporali colpiranno il Piemonte nel pomeriggio-sera e anche domani.

