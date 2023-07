Maltempo, supercella tra Bresciano e Mantovano: diversi funnel cloud

MeteoWeb

Si intensifica il maltempo sulle regioni del Nord. Massima attenzione alla supercella che si è formata nella bassa Bresciana e che in moto verso sud-est sta per raggiungere il Mantovano. Segnalati diversi tentativi di tornado con dei funnel cloud, ossia il cono in formazione di un tornado che però non riesce ad arrivare al suolo. Massima attenzione nella zona, oltre che per il rischio tornado, anche per rischio nubifragi, forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni.

Al momento, sul fronte pioggia, segnaliamo: 49mm a Prevalle, 26mm a Castel Goffredo, 24mm a Pieve di Lumezzate, 23mm a Brescia Bompiano, 22mm a Nave, 21mm a Desenzano. Prestare massima attenzione in zona per il rischio di fenomeni estremi.

