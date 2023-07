Maltempo, tempesta furiosa nella notte al Nord: Verona colpita da un temporale pazzesco | LIVE

MeteoWeb

Il maltempo continua a colpire il Nord Italia in modo molto violento nella notte. Una supercella temporalesca sta attraversando tutto il settentrione da ovest verso est, e dopo aver colpito la Lombardia dal lodigiano al bresciano, ha imperversato su Verona in modo violentissimo con tempeste di fulmini, nubi impressionanti, forte pioggia e grandine.

A Verona città la temperatura è crollata a +19°C dopo un nubifragio che ha scaricato in poco tempo oltre 30mm di pioggia, ma spiccano i dati di Peschiera del Garda dove sono caduti 53mm di pioggia e adesso ci sono appena +17°C e di Ala (Trento) dove sono caduti ben 67mm di pioggia. Così il gran caldo dei giorni scorsi è già diventato un lontano ricordo.

