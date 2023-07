Maltempo, di nuovo forti temporali sulle regioni del Nord: grandine grossa nel Savonese | LIVE

MeteoWeb

Tornano di nuovo i temporali al Nord dopo i fenomeni violenti delle scorse ore. In questo momento, temporali intensi sono presenti tra Lombardia e Piemonte, aree alpine orientali e Savonese. I temporali tra Vercellese, Novarese e Alto Cuneese, localmente forti, hanno prodotto grandine di medie dimensioni, anche a Novara città. Ma ora i nuclei più intensi si sono spostati in Lombardia, nel Pavese appena oltre il confine con il Piemonte, e ad ovest e nord di Milano, con parziale coinvolgimento della città. Altro nucleo temporalesco su Brescia.

Nel pomeriggio, grandine grossa è avvenuta anche in Liguria, tra Spotorno e Calizzano, nel Savonese, dove sono ancora in atto forti temporali.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: