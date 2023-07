Maltempo Toscana: numerosi alberi caduti tra Pisa e Siena

MeteoWeb

Forte maltempo e disagi in Toscana nelle scorse ore, con Pisa e Siena tra le zone più colpite. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per i molti alberi caduti. I danni si sono registrati specialmente nel Pisano, soprattutto nell’area attorno al capoluogo, ma anche Tirrenia e di San Giuliano Terme. Oltre 20 gli interventi nella sola area della provincia di Pisa. A Siena ieri il vento ha fatto crollare un albero in carreggiata, provocando la chiusura temporanea dello svincolo di Siena Ovest della Tangenziale Ovest di Siena in direzione Firenze sia in ingresso che in uscita.

