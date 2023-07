Maltempo, tragedia nel Bresciano: 16enne uccisa da albero in campo scout

MeteoWeb

Nuova vittima del maltempo, nel Bresciano. I vigili del fuoco hanno evacuato un campo scout in Val Dorizzo e uno a Cedegolo dove una ragazza di 16 anni è morta a causa del crollo di un albero. La pianta è caduta a causa del forte maltempo che nelle ore scorse si è abbattuto sulla Lombardia, provocando ingenti danni.

La ragazza stava dormendo in tenda quando è stata travolta da un albero. Si tratta di una giovane di un gruppo scout di Como. Il gruppo è stato trasferito nella palestra del paese.

