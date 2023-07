Nottata di violento maltempo in Trentino Alto Adige: migliaia di fulmini e grandinate estreme | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nottata con forte maltempo e grandinate in Alto Adige: almeno una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di cantine, negozi, garage e piccole frane. Alcune zone, come la Val Sarentino, erano già state colpite a partire da ieri sera. In val d’Isarco si sono raggiunti i 90.1 mm di precipitazioni nella zona di Varna. Il meteorologo provinciale Dieter Peterlin parla di “temporali a forte intensità, non di semplici temporali estivi“. Il rischio di forte maltempo rimarrà almeno fino a domani, anche senza un particolare calo delle temperature.

Anche il Trentino orientale non è risparmiato dal forte maltempo, in particolare la Valsugana, fino al confine con il Veneto. In poco meno di due ore sono caduti 2.502 fulmini, secondo quanto riferisce Andrea Piazza di MeteoTrentino. “Oggi si prevedono tratti soleggiati, più probabili nelle ore centrali della giornata, e annuvolamenti associati a rovesci e temporali sparsi, specie la sera e nella notte di domani anche di forte intensità,” riporta il servizio meteo. “Domani ancora instabile con probabili rovesci o temporali, in esaurimento dal pomeriggio mentre le temperature sono in calo. Venerdì in prevalenza soleggiato ma non si esclude qualche rovescio o temporale specie in montagna al pomeriggio-sera. Fine settimana e lunedì soleggiato con temperature in aumento, su valori elevati“.

Durante la scorsa notte sono arrivate alla Centrale unica di emergenza del Trentino diverse chiamate per alberi caduti o pericolanti, cartelli stradali divelti, problemi su alcune coperture di edifici e per qualche tombino saltato a causa del maltempo. Le zone principalmente interessate dalle chiamate sono state la città di Trento, le Giudicarie, l’Alto Garda, Predazzo e la Val Rendena. I vigili del fuoco volontari sono intervenuti a Darè per un tetto scoperchiato, mentre per oggi la centrale segnala, distribuiti sul territorio provinciale, una decina di interventi per caduta piante, allagamenti e dissesti e una decina di interventi per sblocco ascensori e allarmi.

Maltempo Alto Adige, fulmine illumina il cielo

Maltempo in Alto Adige, vigili del fuoco al lavoro

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: