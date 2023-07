Maltempo, forti temporali in Alto Adige: grandine grossa in Val Sarentino | FOTO

MeteoWeb

Iniziano in Alto Adige i primi forti temporali causati dalla coda di una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale che nelle prossime ore, porterà forti temporali sulle aree alpine del Nord, con possibili sconfinamenti nelle aree di pianura di Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. In questo momento, forti temporali sono in atto nell’area di Bressanone. Proprio sulla città si registrano 22mm di pioggia.

Caduta anche grandine grossa, oltre i 5cm di diametro, in Val Sarentino. Segnalati molti danni alle auto, con parabrezza in frantumi, e anche alle case, dove risultano danneggiate le vetrate, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Inizia, dunque, il maltempo al Nord: attenzione nelle prossime ore a nubifragi, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: