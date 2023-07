Maltempo Trentino: raffiche di quasi 100km/h, oltre 3.100 fulmini in 18 ore

MeteoWeb

Con un valore di 40-50 millimetri di pioggia, le intense precipitazioni delle scorse ore hanno interessato anche i settori meridionali della provincia di Trento, secondo i dati raccolti dalla rete delle stazioni meteorologiche. Sul territorio trentino sono stati rilevati 3.142 fulmini. A Trento Laste il dato più rilevante per quanto riguarda le raffiche di vento, pari a 95 chilometri orari. Si è trattato di un evento intenso, che ha messo in allarme la cittadinanza, con centinaia di chiamate alla centrale unica dell’emergenza e alla centrale operativa del vigili del fuoco. Quest’ultima ha lavorato in assetto rinforzato gestendo quasi 300 eventi nell’arco di 18 ore, che sono stati affrontati e risolti da circa 70 volontari e dal corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento. Le zone più colpite sono state l’Alto Garda e Ledro, il Trentino meridionale e la Val del Chiese.

