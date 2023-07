Maltempo Veneto, devastazione nel Cadore: violento downburst abbatte centinaia di alberi, tanti danni | VIDEO

MeteoWeb

Devastazione sul Cadore, nel Bellunese, per i violenti temporali avvenuti nel pomeriggio. Un violento downburst, forti raffiche di vento lineari in uscita da un temporale, ha abbattuto centinaia di alberi, come dimostrano le incredibili immagini da Campolongo di Cadore a corredo dell’articolo (video di Daniele Fontana, Società Meteorologica Alpino-Adriatica). Danni anche a Santo Stefano di Cadore.

“Violenta tempesta in Agordino e Comelico. Sono in contatto con i sindaci per capire eventuali danni alle strutture. Sono 80 gli interventi in corso da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Squadre operative nelle zone del Cadore, del Comelico, dell’Ampezzo. Si registrano al momento molti alberi abbattuti, danni ad alcuni tetti, strade interrotte da alberi caduti”, ha affermato il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. In supporto, personale regionale proveniente da Verona e Treviso.

“Alcuni versanti di bosco colpiti dal vento – riferisce Zaia all’ANSA – sono stati quasi completamente abbattuti. Immagini che ricordano, con le dovute proporzioni, quanto accaduto con Vaia”.

