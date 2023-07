Dal caldo al maltempo, violenti temporali in Alto Adige: raffiche fino a 100km/h

MeteoWeb

Una serie di violenti temporali si sta abbattendo su gran parte dell’Alto Adige. A Bolzano, solo un’ora dopo che la colonnina di mercurio aveva toccato i +35°C, con un tasso di umidità molto alto, si è verificato un forte acquazzone con fulmini e soprattutto vento. Sui rilievi le raffiche di vento hanno superato localmente i 100km/h. A Santa Valburga sono state registrate raffiche di 94km/h, a Brunico di 90km/h, 86km/h a Bressanone. I Vigili del Fuoco sono già dispiegati per realizzare numerosi interventi nelle zone colpite dal maltempo, soprattutto per alberi abbattuti dal vento. Segnaliamo 19mm di pioggia caduti a San Genesio Atesino, 15mm a Pennes, 11mm a Bolzano.

Segnaliamo, inoltre, una raffica di 161km/h all’aeroporto di Innsbruck, in Austria.

Una linea di forti temporali ora è in atto nel nord del Veneto, con moto verso sud-sudest.

