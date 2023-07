Violenta ondata di maltempo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia: centinaia di interventi, tetti divelti ed evacuazioni | FOTO

MeteoWeb

Nella notte una forte ondata di maltempo, caratterizzata da piogge torrenziali e forti raffiche di vento, ha colpito i territori di Vicenza, Treviso e Venezia. I vigili del fuoco sono stati impegnati nel prosciugamento di piani scantinati, rimozione di alberi abbattuti e messa in sicurezza di coperture divelte. A Treviso sono stati eseguiti 70 interventi, a Vicenza e Venezia 40. Maggiori criticità nel comune di Portogruaro dove sono state inviate in rinforzo squadre dai Comandi di Verona, Rovigo e Padova.

Forti raffiche di vento e nubifragi hanno interessato anche i territori di Udine e Pordenone causando allagamenti, rami pericolanti e dissesti di strutture edili. Attualmente il comando di Udine ha effettuato 60 interventi, a Pordenone 50. Nella zona di Pieris (GO) i vigili del fuoco hanno tratto in salvo due campeggiatori in difficoltà per l’innalzamento del fiume Isonzo, mentre a Torviscosa (UD), dove è stato divelto dal vento il tetto di un palazzo di 5 piani, per ragioni di sicurezza i vigili del fuoco hanno evacuato 40 residenti. In supporto alle squadre di Udine sono giunti rinforzi dal Piemonte.

Proseguono da ieri gli interventi per fronteggiare i danni da maltempo in particolare tra le province di Como, dove sono stati effettuati 290 interventi, e Varese, dove sono 170 gli interventi conclusi.

