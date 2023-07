Maltempo, danni e disagi per vento forte tra Appennino Bolognese e Romagna

MeteoWeb

Forti raffiche di vento hanno spazzato all’alba l’Appennino Bolognese e alcune zone della Romagna: rami e piante hanno invaso le strade con conseguenti disagi per la viabilità. A Monghidoro il sindaco Barbara Panzacchi ha segnalato rami sulla Statale della Futa, raccomandando “la massima prudenza nella circolazione“. Anche Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, il sindaco Luca Della Godenza ha chiesto massima attenzione, in particolare sulla via Emilia: “Si sono verificati diversi cedimenti di rami e di alcune piante. Siamo al lavoro insieme con il personale del comune per i ripristini di viabilità e per la messa in sicurezza“. A Ravenna alberi e rami sono caduti in diverse zone della città e del forese.

