Maltempo Verona: uomo colpito da fulmine in strada, è grave

In queste ore il Veneto è colpito da forte maltempo. Un uomo è stato colpito da un fulmine in strada a Verona. L’incidente sarebbe avvenuto in piazza Porta Nuova poco dopo le 13. Sul posto il Suem, con un’ambulanza infermierizzata, un’automedica e la polizia stradale. L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Borgo Trento.

