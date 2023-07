Sul Mediterraneo l’ondata di caldo più forte dell’anno: +49°C in Tunisia, clamoroso record notturno in Algeria

MeteoWeb

L’anticiclone africano torna a ruggire, determinando una forte ondata di caldo non solo nel Nord Africa ma anche in Europa. Ieri, domenica 9 luglio, sono stati battuti moltissimi record di temperatura. In Tunisia, spiccano i +48,9°C raggiunti a Tozeaur, +46,5°C a Gafsa, che ha eguagliato il record di tutti i tempi, e i +46,9°C raggiunti a Sidi Bouzid, che rappresentano il record mensile. In Algeria, raggiunti +46,3°C a Miliana, località a 715 metri s.l.m., che stabiliscono un nuovo record per luglio.

Un dato eccezionale arriva dalla città di Adrar, in Algeria, che il 6 luglio ha registrato una temperatura minima notturna di ben +39,6°C, la temperatura minima più alta mai registrata nella storia climatica africana.

Ieri è stata una giornata molto calda anche in Europa, con temperature a livelli record. Fino a +38°C in Germania, fino a +41°C in Italia, in particolare in Sardegna, punte di +40-41°C anche in Spagna, di +37°C in Francia e fino a +43,6°C in Kazakistan e +41,4°C in Russia, tra Europa e Asia.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Il rafforzamento dell’anticiclone africano sta provocando la più forte ondata di caldo del 2023, con un super caldo previsto sulla Penisola Iberica nei prossimi giorni. L’ondata di caldo dal Nord Africa si estenderà attraverso la Penisola Iberica, la maggior parte dell’Europa meridionale, i Balcani e in parte sull’Europa centrale. Durerà almeno 5 giorni, forse anche di più in tutto il sud. Dopo il rapido aumento del weekend, le temperature si intensificheranno gradualmente ulteriormente nel corso della settimana.

Le temperature saranno più alte oggi e domani, martedì 10 luglio, quando sono attesi i valori più estremi di questa ondata di caldo. Le temperature in alcune parti della Spagna e del Portogallo potrebbero superare i +42-44°C nelle regioni meridionali. Localmente sono possibili temperature massime ancora più elevate, fino a +45°C nelle valli più calde. Le notti tropicali saranno frequenti in queste zone, soprattutto sulle coste del Mediterraneo, dove le temperature minime rimarranno in alcuni casi superiori ai +25°C con notevole disagio fisico.

“Il caldo sarà molto intenso lunedì e martedì in gran parte della penisola e nell’arcipelago delle Baleari. Si supereranno i +38°C o +40°C in vaste aree del Paese e anche i +42°C o +44°C in alcune parti dell’Andalusia (sud) o Aragona (nordest)”, ha dichiarato Rubén del Campo, portavoce dell’agenzia meteorologica spagnola (Aemet), in un messaggio inviato alla stampa. Secondo le letture di Aemet, le temperature sono rimaste estremamente elevate durante la notte da domenica 9 a lunedì 10 luglio. Registrati +33,1°C a mezzanotte nel comune di Osuna, nella provincia di Siviglia.

Queste temperature sono molto elevate per il periodo di inizio-metà luglio nella Penisola Iberica meridionale. La città di Montoro detiene il record nazionale di caldo in Spagna dall’agosto 2021, quando si sono stati registrati +47,4°C. I valori previsti nei prossimi giorni saranno alti ma non in grado di sfidare questo record.

L’ondata di caldo si diffonderà anche più a nord e ad est nel sud della Francia, in Italia, intorno alle Alpi e nei Balcani, con temperature di +35°C e oltre in Italia (picchi di +40°C e oltre in Sardegna) e nelle aree circostanti. In Francia, sono previsti valori fino a +38°C e picchi di +40°C in Corsica. Sette dipartimenti del sud-est della Francia sono stati posti in allerta arancione a causa del caldo dopo aver messo in allerta anche i dipartimenti di Rhône, Ain, Isère, Loire e Alpes-Maritimes. L’allerta arancione è stata estesa a causa di “un’ondata di calore la cui persistenza richiede una particolare vigilanza, soprattutto per le persone sensibili o esposte”, secondo Météo-France.

L’ondata di caldo probabilmente svanirà in tutta l’Europa centrale a metà settimana da nord verso sud.