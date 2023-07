Previsioni Meteo, tutti i dettagli sull’ondata di caldo in corso: dove, come, quando e perchè

MeteoWeb

Temperature in aumento sull’Italia per l’ondata di caldo che da oggi entra nel vivo, in modo particolare nelle Regioni del Centro/Nord che in queste prima fase saranno le più esposte al caldo africano che tramite il Mediterraneo occidentale sta risalendo principalmente su Sardegna e Centro/Nord, appunto. Le temperature sono particolarmente elevate nelle grandi città: da Roma a Milano, da Bologna a Firenze, da Perugia a Torino ma anche Verona e Ferrara, nel pomeriggio avremo temperature ovunque superiori ai +35°C con picchi di +37/+38°C, i più elevati della stagione fino al momento.

Non si tratta di record storici, né di temperature eccezionali: è semplicemente estate. Per giunta in enorme ritardo sulla normale tabella di marcia, dopo una primavera e anche un mese di giugno particolarmente freschi ed eccezionalmente piovosi.

Previsioni Meteo: i dettagli e l’evoluzione dell’ondata di caldo di questa settimana

L’ondata di caldo si prolungherà sull’Italia per tutta la settimana, ma non persisterà nelle stesse zone: nella prima parte interesserà principalmente il Centro/Nord, risparmiando il Sud e in modo particolare la Puglia dove continua addirittura a fare fresco tanto che oggi Brindisi non ha superato i +27,7°C e Bari s’è fermata a +28,5°C di temperatura massima, valori inferiori rispetto alle medie del periodo.

Nel corso della settimana la curvatura dell’Anticiclone Sub-Tropicale si sposterà verso il Sud: un primo impulso sud/occidentale porterà la lingua di freddo sul Centro/Sud nella giornata di mercoledì 12 luglio, quando le temperature diventeranno roventi anche in Puglia, Basilicata e Calabria (in ogni caso nessun record, non sarà un caldo eccezionale rispetto alla norma di metà luglio!). Ma contestualmente inizierà ad esserci un calo termico al Nord, più forte proprio da mercoledì in poi quando intensi temporali colpiranno dapprima Svizzera e Austria, poi l’arco alpino e infine piomberanno anche sulla pianura Padana tra giovedì 13 e venerdì 14, quando nell’Italia settentrionale tornerà il fresco con temperature nuovamente inferiori rispetto alle medie del periodo. In quest’ultima fase, però, il caldo più intenso interesserà il Sud con l’Anticiclone ripiegato dal Maghreb fin sulla Grecia con una lingua di caldo africano da Gibilterra all’Egeo.

Ancora incerta, invece, l’evoluzione per il weekend e la prossima settimana: ne parleremo in modo più approfondito nei prossimi aggiornamenti.

