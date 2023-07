Meloni: “buon vento e mare calmo alla Vespucci, orgoglio italiano”

MeteoWeb

“Buon vento e mare calmo alla ‘nave più bella del mondo’ e a tutto il suo equipaggio. L’Amerigo Vespucci, la Nave Scuola della Marina Militare, nei prossimi 20 mesi farà il giro dei 5 continenti, rappresentando la nostra Nazione in tutto il suo splendore. Orgoglio italiano“. Lo scrive sui social il Premier Giorgia Meloni in riferimento al viaggio della Nave Scuola Amerigo Vespucci che nei prossimi mesi porterà il Made in Italy in giro per il mondo.