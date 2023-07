Mosca: “Kiev cercherà di attaccare la centrale nucleare stanotte”. La risposta dell’Ucraina

MeteoWeb

“Le forze armate ucraine tenteranno di attaccare la centrale nucleare di Zaporizhzhia “mercoledì notte 5 luglio” usando “armi ad alta precisione e droni kamikaze”. Lo ha detto il consigliere del direttore generale di Rosenergoatom, l’agenzia atomica russa, Renat Karchaa, al canale televisivo Rossiya 24. “Sono informazioni ricevute oggi e che sono stato autorizzato a rendere note”, ha detto ancora.

La risposta di Kiev non è tardata ad arrivare: “Non attaccheremo Zaporizhzhia stanotte. I russi hanno messo ordigni per darci la colpa”.

Secondo lo Stato maggiore delle forze armate di Kiev Mosca ha posizionato ordigni sul tetto del terzo e quarto reattore che non sarebbero destinati a danneggiarli, ma possono simulare un bombardamento da parte dell’Ucraina.

“Oggi sono stati collocati oggetti estranei simili a ordigni esplosivi sul tetto esterno del terzo e quarto reattore della centrale di Zaporizhzhia. La loro detonazione non è destinata a danneggiarli, ma può creare l’immagine di un bombardamento da parte dell’Ucraina. Questo è ciò che i media e i canali telegram russi stanno diffondendo falsamente”, si legge nel rapporto delle Forze armate di Kiev. L’esercito ucraino sostiene di non violare “il diritto umanitario internazionale” e che monitorerà la situazione, “pronti ad agire in qualsiasi circostanza”.

“Il piano di riserva per il lancio di sostanze radioattive prevede l’utilizzo di un proiettile di alta precisione Tochka-U con una testata riempita di scorie radioattive”, ha dichiarato Karchaa. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la piu’ grande in Europa, gestisce sei unita’ di potenza VVER-1000. L’impianto non produce elettricita’ dall’11 settembre 2022. Due delle sue unita’ di potenza sono in fase di manutenzione, tre sono in arresto a freddo e una (l’unita’ 5) in arresto a caldo per soddisfare le esigenze della centrale nucleare di Zaporozhye.

Le strutture della centrale nucleare sono state trasferite alla proprieta’ russa ed e’ stata istituita l’Impresa Federale Unitaria della Centrale Nucleare di Zaporozhye. L’operatore e’ l’Organizzazione operativa della centrale nucleare di Zaporozhye, istituita da Rosenergoatom, parte della societa’ statale Rosatom. Dal 1 settembre 2022, diversi esperti dell’AIEA sono stati inviati a rotazione presso la centrale nucleare.