Musumeci: “il governo delibererà lo stato d’emergenza in diverse regioni”

Il Governo è pronto a dichiarare lo stato d’emergenza per le regioni più colpite dall’emergenza di questi giorni, tra caldo e incendi al Centro-Sud e violenti nubifragi e temporali al Nord. Lo ha riferito il Ministro per la Protezione Civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, intervistato a SkyTg24. “Lo stato di emergenza è stato chiesto dalla Lombardia, ma lo chiederanno anche altre regioni, ho parlato con il presidente del Veneto”, ha riferito Musumeci, “i governi regionali faranno una ricognizione con una prima quantificazione dei danni e poi trasmetteranno la richiesta al Governo nazionale che delibererà lo stato di emergenza”.

“Quello che sta accadendo al Nord ed al Sud sono le due facce di una stessa medaglia: il cambiamento climatico”, ha detto Musumeci. Per quanto riguarda gli incendi, “in questo momento dobbiamo tentare di salvare il salvabile, c’è una coincidenza di elementi che rende la situazione molto complessa, è una delle giornate più difficili che l’Italia dal punto di vista climatico e della protezione civile abbia vissuto negli ultimi anni. In Sicilia c’è il vento di scirocco che non consente ai velivoli di alzarsi in volo e c’è l’eccesso di caldo, +45-46°C. Tutto quello che era possibile fare è stato fatto e si continua a fare. La forza della natura tende a sopraffare quella dell’uomo, è un momento davvero drammatico“.

“Dobbiamo fare i conti con lo sconvolgimento del clima. Serve un approccio culturale assai diverso. Ormai la tutela del territorio e la sua messa in sicurezza non è più uno dei punti programmatici, ma è la priorità dell’agenda politica e di governo a qualunque livello, dai Comuni al Governo nazionale ed europeo. Se l’Unione europea non si dota di una forza di velivoli per lo spegnimento di incendi assisteremo ogni anno ad una situazione catastrofica”, ha aggiunto il Ministro Musumeci.