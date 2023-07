Obbligo vaccino Covid per il personale sanitario: Corte di giustizia Ue respinge ricorso

MeteoWeb

La Corte di giustizia Ue ha dichiarato irricevibile la domanda pregiudiziale di un giudice italiano sulla incompatibilità con il diritto Ue dell’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Il caso era stato sollevato dal giudice del lavoro di Padova a cui si era rivolta un’infermiera dell’ospedale universitario della stessa città sospesa dalle funzioni e dalla retribuzione per non aver rispetto l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19.