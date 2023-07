Meteo, l’OMM conferma: “i +48,8°C registrati in Sicilia nel 2021 sono il nuovo record europeo”

MeteoWeb

Mentre l’emisfero settentrionale è alle prese con forti ondate di caldo dal Nord America all’Europa all’Asia, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) conferma il record di temperatura più alta mai registrata in Europa: si tratta dei +48,8°C registrati a Floridia, in Sicilia, l’11 agosto 2021. “L’OMM ha accettato un nuovo record di temperatura per l’Europa continentale di +48,8 °C misurati in Sicilia l’11 agosto 2021”, si legge in una nota. “Un comitato di esperti ha verificato l’esattezza della lettura della temperatura, ma non ha ancora pubblicato il rapporto completo. È possibile che questo record venga battuto nei prossimi giorni con l’intensificarsi dell’ondata di caldo”, sottolinea l’OMM.

Il precedente record verificato di temperatura massima più alta per l’Europa continentale era di +48°C, stabilito ad Atene il 10 luglio 1977.

L’OMM monitora nuovi potenziali record di temperatura

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale esaminerà eventuali nuovi record di temperatura mentre intense ondate di caldo attanagliano gli Stati Uniti meridionali, il Mediterraneo, il Nord Africa, il Medio Oriente e alcuni Paesi dell’Asia, inclusa la Cina. “I servizi meteorologici e idrologici nazionali hanno riportato una serie di record di temperatura giornalieri e di stazione”, segnala l’OMM. “Alcuni Paesi potrebbero anche battere i record di temperatura nazionali. Questi si rifletteranno nel rapporto sullo stato del clima globale dell’OMM”.

L’OMM è l’autorità riconosciuta per la verifica dei record meteorologici estremi. Mantiene un archivio ufficiale di condizioni meteorologiche e climatiche estreme. Ciò include registrazioni di temperature (a livello globale e per emisfero), precipitazioni, aridità, fulmini e mortalità legata alle condizioni meteorologiche. “Se ci sono nuovi record di temperature estreme durante le ondate di caldo in corso, emetteremo una rapida valutazione preliminare e quindi avvieremo valutazioni dettagliate come parte del nostro scrupoloso processo di verifica”, ha affermato il Prof. Randall Cerveny, Weather and Climate Extremes Rapporteur dell’OMM.

Secondo l’Archive of Weather and Climate Extremes, la temperatura più alta mai registrata è stata a Furnace Creek, nella Death Valley, in California, con +56,7°C il 10 luglio 1913. L’OMM sta attualmente verificando due letture della temperatura di +54,4°C, registrate nella Death Valley, in California, il 16 agosto 2020 e di nuovo il 9 luglio 2021. Se convalidata, questa sarebbe la temperatura più alta sulla Terra dal 1931 e la terza temperatura più alta mai registrata sul pianeta. Le indagini sono meticolose e quindi richiedono tempo. Una prima valutazione ha indicato che le osservazioni erano legittime.

L’attrezzatura della stazione meteorologica di Furnace Creek viene mantenuta regolarmente dal National Weather Service di Las Vegas. I risultati preliminari indicano che era in buone condizioni operative al momento delle osservazioni.

Altri record degni di nota

La seconda temperatura più alta mai registrata è stata stabilita nel luglio 1931 a Kebili, in Tunisia, con +55°C. Altri record di alta temperatura includono +54°C a Mitribah, in Kuwait, il 21 luglio 2016 e un secondo a Turbat, in Pakistan, il 28 maggio 2017. “Alcuni storici del tempo hanno messo in dubbio l’accuratezza dei vecchi record di temperatura. L’Archive for Weather & Climate Extremes dell’OMM è sempre disposto a indagare su qualsiasi record estremo del passato quando vengono presentate nuove prove credibili. Tuttavia, sia il National Extremes Committee degli Stati Uniti che l’Archive for Weather & Climate Extremes dell’OMM accettano l’osservazione della temperatura del 1913″, afferma Cerveny.