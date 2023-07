Meteo, nuovo record per la temperatura più alta mai registrata in Cina: solo 6 mesi fa il record di freddo nazionale, oscillazione pazzesca!

MeteoWeb

L’ondata di caldo che sta interessando la Cina ha stabilito un nuovo record storico di caldo per il Paese. Ieri, domenica 16 luglio, la Cina ha registrato una temperatura di +52,2°C a Sanbao, nella provincia dello Xinjiang, che è dunque la temperatura più alta mai registrata in Cina. Distrugge il precedente record nazionale cinese di oltre 1°C. Inoltre, trattandosi della latitudine 43N, questo è anche un nuovo record mondiale per la latitudine nord di 40N, segnala il climatologo Maximiliano Herrera. In totale, ieri, 4 stazioni in Cina ha registrato temperature che superano i +50°C, il numero più alto della storia, segnala su Twitter il meteorologo Jim Yang. Molte altre hanno raggiunto i +48-49°C, come indicano i dati forniti.

Oltre al dato singolo in sé, già rilevante, è incredibile come siano passati solo 6 mesi da quando la Cina ha registrato un record di freddo nazionale. Il 22 gennaio 2023, la stazione di Jintao, nella provincia di Heilongjiang, ha registrato -53°C, mentre il 16 luglio 2023, la stazione Sanbao ha registrato +52,2°C. Quindi in questo breve lasso di tempo si tratta di un’oscillazione di 105,2°C!