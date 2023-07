Scoperto un pianeta enorme simile a una nuvola, soffice come lo zucchero filato

MeteoWeb

Un esopianeta scoperto a 1.232 anni luce di distanza è uno dei più strani finora. WASP-193b, sebbene sia quasi il 50% più grande di Giove, è così leggero e soffice che la sua densità complessiva è paragonabile a quella dello zucchero filato, l’1% della densità della Terra. Sebbene non siano inauditi, gli esopianeti come WASP-193b sono rari e potrebbero aiutarci a comprendere meglio l’evoluzione planetaria, secondo un team internazionale guidato dall’astronomo Khalid Barkaoui dell’Università di Liegi in Belgio. Un documento che descrive la scoperta è stato accettato per la pubblicazione ed è disponibile sul server di prestampa arXiv.

Osservare tutti i mondi strani e meravigliosi nello Spazio non solo ci permette di contestualizzare il nostro Sistema Solare, ma offre uno scorcio su come si formano ed evolvono i sistemi planetari. I giganti gassosi vicini alle loro stelle sono uno strumento eccellente per questo scopo perché la nostra comprensione della formazione planetaria implica che si sono formati altrove e sono migrati verso l’interno. Inoltre, l’irradiazione della stella implica anche che molti di questi mondi si stanno restringendo.

WASP-193b è un esopianeta in orbita attorno a una stella simile al Sole chiamata WASP-193. Questa stella è circa 1,1 volte la massa e 1,2 volte il raggio del Sole ed è molto simile al Sole per temperatura ed età. WASP-193b però orbita attorno alla sua stella molto più da vicino di qualsiasi pianeta del Sistema Solare: completa un’orbita ogni 6,25 giorni.

Studiare come cambia la luce della stella mentre l’esopianeta le gira intorno ha permesso a Barkaoui e ai suoi colleghi di calcolare il raggio e la massa del mondo. Il suo raggio è circa 1,46 volte il raggio di Giove, ma la sua massa è incredibilmente ridotta in confronto: appena 0,139 volte quella di Giove.

Da queste proprietà, i ricercatori hanno dedotto la densità dell’esopianeta: 0,059 grammi per centimetro cubo. Tanto per rendere l’idea, la Terra ha una densità di 5,51 grammi per centimetro cubo. La densità di Giove è di 1,33 grammi per centimetro cubo, il che ha senso: ci sono molte nuvole. Lo zucchero filato ha una densità di 0,05 grammi per centimetro cubo.

Sono stati trovati pochissimi altri mondi con densità paragonabile, ma offrono alcuni indizi su come possano esistere mondi così soffici. La vicinanza a una stella può riscaldare l’atmosfera, gonfiandola, specialmente se quell’atmosfera era composta prevalentemente da idrogeno ed elio.

Un mondo del genere assomiglierebbe a WASP-193b solo per poche decine di milioni di anni circa, quando la stella è più giovane e più calda. Inoltre, il calore e i venti della stella potrebbero spogliare abbastanza rapidamente un’atmosfera così tenue. Quindi ciò pone alcuni problemi. Si pensa che la stella abbia fino a 6 miliardi di anni, e mentre potrebbe esserci qualche meccanismo per il calore interno che gonfia l’atmosfera di WASP-193b, le proprietà osservate dell’esopianeta non possono essere ricreate utilizzando sofisticati modelli di evoluzione planetaria.

La buona notizia è che WASP-193b rappresenta un ottimo candidato per studi di follow-up per vedere di cosa è fatta la sua atmosfera. Questo è uno dei compiti per cui è stato progettato il James Webb Space Telescope.