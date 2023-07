Piogge torrenziali in Cina, inondazioni nel Sichuan: punte di 300 mm, evacuate oltre 40mila persone

MeteoWeb

Oltre 40mila persone nella provincia cinese del Sichuan sono state evacuate a causa delle inondazioni: lo hanno oggi i media statali. I nubifragi hanno fatto registrare enormi quantità di precipitazioni in diverse parti del Paese. Piogge insolitamente intense hanno saturato diverse aree nelle ultime settimane, provocando inondazioni e frane che hanno distrutto case, danneggiato infrastrutture e provocato la morte di diverse persone.

L’emittente statale CCTV ha riferito che 300,7 mm di pioggia sono caduti sulla città di Ya’an, nella provincia del Sichuan, per circa 14 ore, provocando alluvioni lampo e frane che hanno distrutto case. Zhengzhou, la capitale della provincia di Henan, ha emesso un allarme rosso, il più alto in un sistema di allarme a 4 livelli, per forti piogge, e diverse aree hanno riportato precipitazioni record. La contea di Guanyun nella provincia di Jiangsu ha registrato 275,4 mm di pioggia durante la notte di lunedì, secondo la China Meteorological Administration.

La città di Xiatai nella provincia del Guangdong ha registrato nubifragi giornalieri con una media di 439 mm alla fine di giugno, secondo quanto riportato dal Southern Metropolis Daily. La contea di Yuanling nella provincia di Hunan ha registrato 137,4 mm di pioggia in un’ora il 30 giugno, ha riferito lo Hunan Meteorological Bureau.

Le autorità meteorologiche hanno esteso l’allerta per i temporali fino a giovedì mattina per diverse province tra cui Shanxi, Hebei, Shandong, Jiangsu, Anhui, Sichuan, Gansu e la regione del Tibet, ha riferito l’agenzia di stampa Xinhua. Il National Meteorological Center ha affermato che alcune di quelle aree potrebbero registrare più di 70 mm di pioggia in un’ora, oltre a temporali, burrasche e grandinate, secondo i media statali.

I funzionari hanno ripetutamente lanciato l’allerta su condizioni meteo estreme per tutto il mese di luglio.