Previsioni Meteo Aeronautica Militare: piogge e temporali insistono al Centro/Nord

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 4 e 5 luglio, evidenziando ancora variabilità e instabilità con piogge e temporali al Centro/Nord.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 4 luglio 2023

Al Nord, nuvolosità in aumento dalla mattina, con associate piogge che interesseranno tutte le regioni del Nord e che potranno assumere localmente carattere di rovescio o temporale; in serata parziale attenuazione dei fenomeni nelle aree occidentali, tuttavia tenderanno a permanere le piogge sulla Lombardia ed al Nord-Est.

Al Centro e Sardegna, dal mattino nubi in aumento sulle Marche, sull’Umbria e sull’Abruzzo con possibili rovesci e temporali nel corso della giornata; nuvolosità in aumento anche nelle zone montuose di Toscana e Lazio con isolati rovesci durante le ore pomeridiane; dalla serata generale miglioramento con piogge in esaurimento e schiarite sempre più ampie; ampio soleggiamento sulla Sardegna con velature in transito nel corso della giornata.

Al Sud e Sicilia, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, poi già nel corso della mattinata, la nuvolosità tenderà gradualmente ad aumentare e si potranno verificare isolati piovaschi e rovesci sul Molise, sulla Puglia garganica e nelle zone interne della Campania; sulle rimanente regioni del Sud cielo parzialmente nuvoloso con nuvolosità in diminuzione dalla serata; bel tempo con cielo sgombro da nubi significative sulla Sicilia.

Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna, in aumento sulla Puglia centromeridionale, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione sulle regioni adriatiche centrali e sul Molise, stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli o moderati di maestrale sulla Sardegna; deboli orientali in Pianura Padana, con rinforzi in occasione dei temporali; deboli variabili sul resto del Paese, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali.

Per quanto riguarda i mari, sarà poco mosso il Mar Adriatico ed il Mar Ionio; mossi i restanti mari.

Il bollettino per domani 5 luglio 2023

Al Nord, nuvolosità irregolare, a tratti compatta, su Liguria e regioni alpine, con rovesci sparsi e locali temporali, più frequenti nel pomeriggio sul Triveneto; meglio sull’Emilia Romagna, eccezion fatta per locali annuvolamenti nelle ore più calde responsabili di occasionali piovaschi.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna, a ridosso dell’Appennino, con possibilità di deboli rovesci soprattutto su Toscana ed Abruzzo.

Al Sud e Sicilia, bel tempo, con i consueti annuvolamenti diurni a ridosso dei rilievi peninsulari a cui saranno associate isolate e deboli precipitazioni.

Temperature minime in aumento su Sardegna e Sicilia occidentale, stazionarie sul resto del Paese. Massime in aumento su Sppennino centrosettentrionale, Romagna, Triveneto, Lazio, alta Campania e Sardegna centro occidentale; stazionarie sul resto del Paese.

Venti da deboli a moderati dai quadranti occidentali al Centro-Sud, con rinforzi sulle regioni adriatiche in occasione dei fenomeni; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi tutti i bacini.