Previsioni Meteo Lombardia: perturbazione in arrivo, temporali anche in pianura

MeteoWeb

“La struttura anticiclonica che porta ancora per oggi e domani tempo caldo e afoso in pianura si abbassa progressivamente per l’avvicinamento di una perturbazione nordatlantica: oggi e domani rovesci sparsi prevalentemente sui rilievi, giovedì e venerdì nuvolosità in aumento con possibili temporali anche in pianura nelle ore notturne e serali. Sabato il transito della perturbazione porterà nuvolosità e precipitazioni diffuse, in esaurimento al pomeriggio, e lascerà temperature più fresche anche in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso per velature in pianura, a tratti irregolarmente nuvoloso sui rilievi per formazione di cumuli.

Precipitazioni: rovesci pomeridiani e serali su Alpi e Prealpi, anche a carattere temporalesco, con possibile interessamento della pianura orientale in serata.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra 22°C e 24°C, massime tra 32°C e 36°C.

Zero termico: in abbassamento a partire dai settori più settentrionali; a fine giornata attorno a 4000 metri.

Venti: in pianura deboli o moderati a tratti da ovest e nordovest, in montagna fino a forti in quota dai settori occidentali.

Altri fenomeni: disagio da calore ancora forte in pianura e nei fondivalle.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: