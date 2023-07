Previsioni Meteo Piemonte: nuovo peggioramento tra stasera e domani mattina

MeteoWeb

“Il Piemonte si trova al confine tra un’area di alta pressione africana centrata tra la Sicilia e la Tunisia e una profonda saccatura posizionata tra Scozia e Norvegia. In tale contesto sinottico venti forti in quota da sud-ovest contrapposti a correnti orientali nei bassi strati e l’avvezione di aria umida convogliata dal Mar Mediterraneo determinano condizioni di variabilità per oggi e i prossimi giorni, con nuvolosità irregolare e rovesci e temporali sparsi soprattutto lungo l’arco alpino. Un peggioramento temporaneamente più marcato è atteso tra stasera e domani mattina causa di un’intensificazione di flussi orientali nei bassi strati, che favorisce un aumento più diffuso dell’instabilità sul settore nordoccidentale, con temporali localmente forti e grandinate associate“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

“Oggi e domani rovesci e locali temporali moderati a ridosso della fascia montana e pedemontana alpina. Possibili fenomeni più intensi con locali grandinate nel settore nordoccidentale tra stasera e domani mattina,” riassume Arpa nel bollettino di allerta.

Domani al primo mattino cielo in prevalenza nuvoloso con successive locali schiarite, più ampie sulle pianure centro-orientali. Dalle prime ore del giorno fino alla tarda mattinata rovesci e temporali nelle vallate alpine, deboli o moderati con locali picchi forti sui settori nordoccidentali in possibile estensione alle pianure adiacenti, in successivo esaurimento. Nel pomeriggio deboli rovesci sparsi sui settori alpini. Zero termico in marcato aumento fino a 4600-4700 m a nord e 4900 m a sud. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti moderati da ovest-sudovest sulle Alpi e deboli nordorientali sull’Appennino; deboli nordorientali in pianura con rinforzi sostenuti al mattino sul settore orientale.

