Previsioni Meteo Piemonte: rovesci pomeridiani su Alpi Graie, Pennine e Lepontine

MeteoWeb

“Il Piemonte sarà interessato da un’area di alta pressione di matrice africana che determinerà condizioni di cielo soleggiato con temperature superiori alla norma e precipitazioni limitate a deboli rovesci pomeridiani su Alpi Graie, Pennine e Lepontine. Da segnalare la forte ventilazione sulle Alpi occidentali, da sudovest oggi e da ovest nei prossimi giorni; sarà un altro fattore che contribuirà alla subsidenza e al rialzo termico negli strati atmosferici inferiori. Le temperature più elevate dovrebbero verificarsi tra Martedì e Mercoledì“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo soleggiato con locali annuvolamenti sui rilievi alpini nelle ore centrali della giornata. Deboli rovesci su Alpi Graie, Pennine e Lepontine tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Zero termico in lieve calo al mattino sui 4400 m a nord e 4700 m a sud; nella seconda parte della giornata aumento a 4700 m sul settore settentrionale e 4800 m su quello meridionale. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti forti da ovest sulle Alpi, localmente molto forti sui settori occidentali; deboli localmente moderati da sud, sudovest sull’Appennino; in pianura venti deboli da sud su Astigiano e Alessandrino e calmi sugli altri settori.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: