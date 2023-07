Previsioni Meteo Piemonte: maltempo oggi pomeriggio, nuovo peggioramento da lunedì

MeteoWeb

“Ancora per il pomeriggio odierno permane l’influsso di una vasta area di bassa pressione posizionata sull’Europa centro-settentrionale che, avanzando gradualmente verso le Alpi italiane, apporta deboli infiltrazioni di aria fresca in quota e alimenta fenomeni d’instabilità sul Piemonte. Per domani sono previste condizioni parzialmente soleggiate con fenomeni convettivi a ridosso delle Alpi, mentre per domenica è attesa una giornata prevalentemente soleggiata per il temporaneo rialzo dei valori di pressione. Da lunedì una nuova saccatura atlantica in avvicinamento all’arco alpino apporterà un nuovo peggioramento del tempo“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo poco o parzialmente nuvoloso con cumuli a ridosso dei rilievi nelle ore pomeridiane. Deboli rovesci sparsi a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata, in possibile transito sulle zone di pianura al pomeriggio. Zero termico in nuovo calo al mattino sui 3600-3700 m a nord e 3900 m a sud; lieve rialzo nel pomeriggio fino a 3900 m a nord e 4100 m a sud. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti deboli o moderati occidentali sulle Alpi; deboli altrove, meridionali sull’Appennino e prevalentemente orientali in pianura.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: