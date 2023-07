Previsioni Meteo Piemonte: domani rovesci e temporali dai settori alpini alle pianure a Nord del Po

MeteoWeb

“La nostra regione si trova ai margini di un campo di alta pressione di matrice subtropicale che assicura condizioni in gran parte stabili e soleggiate con lievi ondulazioni del campo di pressione in quota che potranno attivare isolati rovesci di calore nel corso del pomeriggio odierno limitati alle zone montane. Dal pomeriggio di domani infiltrazioni di aria più fresca in quota determineranno un aumento dell’instabilità, con rovesci e temporali sparsi a ridosso dei settori alpini, in successiva estensione alle pianure a nord del Po, con residua instabilità fino alle prime ore di domenica tra Verbano ed alto Novarese; sui restanti settori invece un miglioramento è atteso già dalla tarda serata di sabato grazie anche all’innesco di venti di foehn nelle vallate tra Alpi Marittime e Graie. Domenica in giornata soleggiato o al più velato su tutti i settori. Lunedì per lo più stabile con isolati rovesci su zone montane ed aree collinari“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani poco o parzialmente nuvoloso al mattino; sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio a ridosso dei settori alpini, con successivo interessamento delle zone di pianura e collina a nord del Po. Dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi deboli o moderati, a tratti forti, sui settori alpini, in estensione alle zone di pianura e collina a nord del Po. Zero termico stazionario sui 3900-4000 m a nord e sui 4100-4300 metri a sud, in aumento nelle ore centrali della giornata fino a 4400-4500 metri sui rilievi del Cuneese. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti moderati da ovest sulle Alpi, in rinforzo tra Alpi Cozie e Liguri a fine giornata, deboli o localmente moderati da sudovest sull’Appennino. In pianura deboli da sud su Astigiano e Alessandrino con rinforzi, calmi o deboli variabili altrove. Nel corso della serata condizioni di foehn nelle vallate del Cuneese e del Torinese.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: