Previsioni Meteo, non solo caldo: piogge e temporali all’orizzonte per il Nord

MeteoWeb

La feroce ondata di caldo che sta inglobando l’Italia domina la scena meteorologica sul nostro Paese. Mentre già oggi Sicilia e Sardegna hanno raggiunto i +45°C, le temperature sono in deciso aumento anche sul resto del Paese, con picchi di +40°C e oltre anche al Centro-Sud. La giornata di domani, martedì 18 luglio, sarà la più calda per il Nord, con rischio di +40°C persino in alcune zone della Pianura Padana, con il rischio che vengano battuti molti record storici. Farà caldissimo anche in Lombardia con valori di +39°C in pianura. Ma non ci sarà solo il caldo. Tra domani sera e mercoledì 19 luglio, infatti, si verificheranno i primi temporali soprattutto sulle aree alpine e prealpine del Nord-Est. Nella giornata di mercoledì 19, temperature in lieve calo (appena di 1-2°C) sulle regioni del Nord e piogge, anche se di minore intensità, anche sul resto del Nord, Emilia Romagna inclusa.

Giovedì 20, al Centro-Nord l’ondata di caldo si concluderà definitivamente e continueranno i forti temporali in modo particolare al Nord-Est. Tornerà il maltempo, con grandine, forti piogge, temporali e temperature decisamente fresche. Da venerdì 21 luglio e all’inizio della prossima settimana, temporali violenti potrebbero interessare anche il Nord-Ovest, specie le medio-alte pianure.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: