Primi temporali al Centro-Nord: improvviso acquazzone con fulmini su Firenze

Forti temporali segnalati a sud di Udine, ovest di Pordenone, ma anche tra Firenze-Pistoia-Prato. Altri nuclei temporaleschi nell’estremo nord del Lazio e dell’Abruzzo e anche nell’Umbria occidentale in sconfinamento nelle Marche. Un temporale improvviso si è abbattuto anche su Firenze. In meno di un minuto, dal sole si è passati a una forte pioggia, accompagnata da fulmini e tuoni. Le piazze si sono svuotate e i turisti che affollano la città, alcuni alla disperata ricerca di un ombrello, sono stati costretti a cercare riparo dalla forte pioggia. Per questo, si sono formate code davanti ai bar e sotto le pensiline prese d’assalto.

Attenzione ai forti temporali che potrebbero scatenarsi entro sera al Nord-Est e lungo le regioni del medio Adriatico: rischio di grandine grossa e forte vento.

