Psicologia: uno studio svela le vere chiavi della felicità

Alcune delle strategie più comunemente raccomandate per aumentare la felicità nei media, come la mindfulness e l’esercizio fisico, hanno una debole base di evidenze scientifiche, suggerisce una recensione sistematica pubblicata su Nature Human Behaviour. Gli standard per le evidenze scientifiche di alta qualità nel campo della psicologia sono cambiati nell’ultimo decennio. Le pratiche di ricerca comuni in precedenza, come la segnalazione selettiva o l’esclusione di alcuni partecipanti, potrebbero gonfiare il numero di falsi positivi nei risultati.

Ora, molti psicologi pre-registrano i loro studi, impegnandosi preventivamente in decisioni metodologiche e analitiche specifiche, e aumentano le dimensioni dei campioni dei loro studi, migliorando il potere statistico della ricerca. Dunigan Folk ed Elizabeth Dunn hanno esaminato le evidenze empiriche alla base di alcune strategie comuni per aumentare la felicità. Gli autori hanno condotto una rassegna mediatica basata su internet e hanno individuato cinque delle strategie più comunemente consigliate per migliorare la felicità: esprimere gratitudine, potenziare la socialità, praticare mindfulness o meditazione e aumentare l’esposizione alla natura.

Lo studio sulle strategie della felicità

Gli autori hanno poi cercato nella letteratura scientifica pubblicata fino ad oggi, identificando 494 articoli, dettagliando 532 studi, che hanno studiato i benefici di felicità di una delle cinque strategie in un campione non clinico. In quasi il 95% degli esperimenti basati sull’aumento dell’esposizione alla natura, sull’esercizio fisico o sull’impegnarsi di mindfulness o meditazione, gli autori hanno scoperto che gli studi mancavano di sufficiente potere statistico per rilevare benefici notevoli.

Hanno individuato che solo 57 degli studi erano pre-registrati o hanno avuto esperimenti ben potenti che hanno testato gli effetti di queste strategie sul benessere soggettivo in individui sani. Gli autori concludono che, sebbene non sia chiaro se le strategie di felicità raccomandate dai media mainstream favoriscano effettivamente il benessere, c’è bisogno di studi più potenti e pre-registrati per indagare su queste strategie.

La gratitudine e la socialità aumentano i livelli di socialità

Anche se i ricercatori hanno trovato numerosi articoli dei media che incoraggiano le persone a trascorrere del tempo in natura, esercizio o impegnarsi nella consapevolezza/meditazione, non esisto studi studi condotti finora che sostengono che la felicità benefici di una di queste strategie nelle popolazioni non cliniche. Notevolmente, la nostra rassegna della letteratura ha rivelato che quasi il 95% degli esperimenti queste tre strategie mancavano di potere sufficiente per rilevare la media pubblicato dimensione effetto in psicologia sociale.

Tuttavia, gli esperti hanno trovato prove più forti a sostegno dei benefici della gratitudine e della socialità. Due studi ben potenziati e pre-registrati suggeriscono che praticare gratitudine aumenta la felicità, almeno nel breve termine, e un numero di studi ben alimentati rafforta questa conclusione. Un gruppo di studi più limitati e rigorosi dal punto di vista scientifico fornisce anche un sostegno coerente per i benefici di chi ha la propensione alla socialità nella propria vita.