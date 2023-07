Rilascio di acqua radioattiva trattata da Fukushima: corre la paura in Corea del Sud e dagli scaffali scompare il sale

MeteoWeb

In molti supermercati della Corea del Sud, un articolo è vistosamente scomparso dagli scaffali: il sale. Nell’ultimo mese, il Paese ha lottato con una grave carenza di sale marino mentre gli acquirenti lo acquistano all’ingrosso, il che riflette la crescente ansia pubblica in vista del previsto rilascio nell’oceano di acqua radioattiva trattata da Fukushima, in Giappone. Le autorità giapponesi e l’agenzia di sorveglianza nucleare delle Nazioni Unite hanno insistito sul fatto che il piano è sicuro, soddisfa gli standard internazionali e corrisponde a ciò che fanno le centrali nucleari in tutto il mondo, comprese quelle negli Stati Uniti. L’acqua contaminata trattata sarà altamente diluita e rilasciata gradualmente nell’Oceano Pacifico nel corso di molti anni.

La mossa – affermano le autorità – è necessaria per smantellare definitivamente la centrale nucleare di Fukushima, danneggiata nel 2011 a seguito del devastante terremoto e tsunami del Giappone. Il governo giapponese ha detto che il rilascio delle acque reflue inizierà quest’estate, anche se non ha specificato una data.

Finora, però, queste rassicurazioni non sono riuscite ad alleviare le preoccupazioni nelle nazioni vicine come la Corea del Sud, dove i pescatori affermano che i loro mezzi di sussistenza sono a rischio e i residenti stanno accumulando generi alimentari per paura della contaminazione. La Cina, invece, ha vietato le importazioni di cibo da alcune regioni del Giappone.

La CNN riporta che gli scaffali di un supermercato nella capitale sudcoreana Seoul erano ben riforniti, ad eccezione di uno spazio vuoto dove prima si trovava il sale. Un cartello vicino diceva: “sale esaurito. C’è stato un ritardo nell’ottenere il sale a causa della situazione dei nostri partner. Ci scusiamo per il disagio”. Gli acquirenti hanno persino iniziato ad accumulare altri alimenti di mare, come alghe e acciughe, ha riferito Reuters a giugno, citando i social media coreani.

Le carenze sono così gravi che il governo è stato costretto a rilasciare sale marino dalle sue riserve ufficiali per stabilizzare i prezzi del sale, che sono aumentati di oltre il 40% da aprile, secondo l’associazione di produzione di sale del Paese. Il governo afferma inoltre che il maltempo ha avuto un impatto sulla produzione di sale e ha avuto un ruolo nell’aumento dei prezzi. “Il pubblico non deve preoccuparsi della fornitura di sale marino poiché la quantità di sale fornita per giugno e luglio sarà di circa 120.000 tonnellate, che è superiore alla produzione media annua“, ha dichiarato il mese scorso il Ministero degli oceani e della pesca. “Chiediamo al pubblico di acquistare solo la quantità necessaria di sale marino”.

Problemi con il pesce

L’ansia per questa situazione corre anche al più grande mercato del pesce di Seoul, dove funzionari con rilevatori di radiazioni hanno testato prodotti freschi in varie bancarelle nel tentativo di calmare gli acquirenti preoccupati, ha riferito Reuters. La Corea del Sud ha vietato le importazioni di prodotti ittici giapponesi dall’area di Fukushima dal 2013 e ha affermato di recente che prevede di mantenere l’ordine in vigore. Ma il divieto non ha rassicurato gli acquirenti coreani che temono che le acque reflue trattate possano avere un impatto sulla vita marina ben oltre le acque giapponesi.

Un sondaggio Gallup Korea di giugno mostra che il 78% degli intervistati ha dichiarato di essere molto o un po’ preoccupati per la contaminazione dei prodotti ittici. Quando è stato chiesto, alcuni acquirenti nei mercati del pesce hanno detto ai media coreani e agli affiliati della CNN che potrebbero smettere di mangiare pesce una volta che le acque reflue saranno state rilasciate.

Anche altri Paesi stanno prendendo provvedimenti. Nei giorni scorsi, la Cina ha annunciato il divieto di cibo importato da 10 prefetture giapponesi, tra cui Fukushima, e ha affermato che sta intensificando i suoi processi di ispezione e monitoraggio per il cibo proveniente da altre parti del Paese. Questa misura mira a “impedire che cibo giapponese contaminato da radioattività venga esportato in Cina”, ha scritto l’autorità doganale in una dichiarazione online.

Colpo finale?

L’allarme pubblico è una cattiva notizia per i pescatori giapponesi. Molti hanno dovuto sospendere le operazioni per anni dopo il disastro di Fukushima e sono riusciti a malapena a mantenere a galla le loro attività. Prima del disastro, l’industria della pesca costiera di Fukushima aveva un valore di circa 69 milioni di dollari nel 2010. Nel 2018, quella cifra era scesa a poco più di 17 milioni di dollari. Lo scorso anno si era leggermente ripresa arrivando a circa 26 milioni di dollari, una cifra ancora molto piccola rispetto a quello che era una volta. Il rilascio delle acque reflue potrebbe essere il colpo finale, sostengono alcuni.

Anche i pescatori sudcoreani che operano al largo della costa sudorientale del paese, vicino al Giappone, potrebbero avvertire l’impatto. “Ora che oltre l’80% del pubblico dice che mangerà meno pesce, è molto preoccupante“, ha detto Lee Gi-sam, un pescatore nella città portuale di Tongyeong. “Se il pubblico evita i prodotti ittici, dovremo affrontare una crisi di bancarotta”. Lee non crede all’insistenza delle autorità sul fatto che il piano sia sicuro, riflettendo un diffuso scetticismo nonostante il Giappone abbia ricevuto l’approvazione dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica delle Nazioni Unite (AIEA). “Anche se lo mangio, non sono sicuro di poter lasciare che i miei figli lo mangino”, ha detto Lee.

L’AIEA ha cercato di alleviare le preoccupazioni. Dopo un’approfondita revisione della sicurezza, ha concluso in un rapporto che il rilascio di acque reflue avrebbe un impatto “trascurabile” sulle persone o sull’ambiente. In un’intervista alla CNN, il direttore generale dell’AIEA Rafael Grossi ha affermato che i timori del pubblico erano comprensibili e “molto logici“, ma ha insistito di essere “completamente convinto della solida base delle nostre conclusioni“.

Alcuni scettici internazionali, inclusi funzionari cinesi e membri del partito di opposizione sudcoreano, hanno messo in dubbio le conclusioni dell’AIEA e la sua posizione sulla questione, che i leader dell’AIEA respingono, sostenendo che l’indagine è stata condotta in modo equo e trasparente. Il governo sudcoreano ha dichiarato la scorsa settimana che rispetterà i risultati dell’AIEA. Ma questo non ha convinto molti residenti, con centinaia che hanno preso parte a una protesta a Seul durante la visita di Grossi nella capitale. I manifestanti hanno esposto striscioni che criticano l’AIEA e il governo giapponese e condannano il rilascio delle acque reflue.