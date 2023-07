Rio diventa rosso a Venezia: l’insolita causa del fenomeno | FOTO

MeteoWeb

L’acqua di un rio di Venezia è diventata improvvisamente di colore rosso, questo pomeriggio, come conseguenza del maltempo che oggi ha colpito il Veneto. Il fenomeno, che ha attirato l’attenzione di residenti e turisti, con le consuete condivisioni di immagini sui social, non ha a che fare con l’inquinamento o con sostanze chimiche, ma è stato causato dal dilavamento di un campo da tennis nei pressi del rio di San Boldo, a pochi passi da Ca’ Pesaro, nel ‘cuore’ cittadino. La terra rossa, sciolta dalla pioggia, è colata in acqua, colorandola di rossa.

La vicenda ricorda la comparsa di una larga macchia verde sul canal Grande, avvenuta a maggio. In quel caso si trattò di uno sversamento di fluoresceina sodica, sostanza tracciante utilizzata nei lavori di idraulica.