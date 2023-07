Alla Sicilia il record di temperatura per l’Europa: la soddisfazione del Sias

MeteoWeb

Il Servizio Agrometereologico Siciliano (Sias) esprime soddisfazione per la conferma della temperatura di +48,8°C registrata a Floridia nel 2021 come nuovo record di temperatura più alta mai registrata in Europa. “Con grande soddisfazione, apprendiamo da un’anticipazione dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale che la temperatura massima di +48,8°C registrata quasi due anni fa dalla rete Sias è stata convalidata come record assoluto di temperatura per l’Europa continentale“, dicono gli esperti del Servizio Agrometereologico Siciliano.

“Abbiamo ritenuto valido il valore fin dal giorno stesso dell’acquisizione, avendo consapevolezza della correttezza della validità della strumentazione utilizzata e della metodologia di acquisizione e di validazione dei dati – aggiungono gli esperti – La cura e la passione che il personale del Sias mette da oltre 20 anni nella rilevazione dei dati meteorologici, al fine di rendere disponibili informazioni continue, complete ed attendibili per gli utenti, per la comunità scientifica e per le istituzioni meteorologiche, hanno ricevuto in questo modo un riconoscimento prestigioso. Questo traguardo accresce l’importanza di mantenere anche in futuro gli stessi standard qualitativi che è stato possibile conseguire fino ad ora con un grande sforzo collettivo, pur nella limitatezza delle risorse disponibili. Attendiamo il report ufficiale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale per sottolineare ulteriormente l’importanza del valore rilevato l’11 agosto 2021 e il segnale che rappresenta per l’evoluzione del clima globale”.