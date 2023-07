Spagna sopraffatta dal caldo, il mare raggiunge temperature record

MeteoWeb

La temperatura del mare sulle coste della Spagna ha raggiunto un livello record per questo periodo: lo ha riferito l’Agenzia meteorologica statale (Aemet). Secondo i dati rilevati nelle zone costiere spagnole, la temperatura del mare ha raggiunto una media di 24,6°C a metà luglio, circa 2,2 gradi in più rispetto alla norma per la stagione. Un dato che “supera ampiamente i record dei due anni precedentemente più caldi“, 2015 (24°C) e 2022 (23,7°C) e che “non ha precedenti per metà luglio nell’intera serie storica” ​​iniziata nel 1940.

La Spagna sta affrontando un’ondata di caldo dall’inizio della settimana, la terza dell’estate, causata dall’anticiclone nell’Ovest del bacino del Mediterraneo.

Ieri i termometri hanno segnato oltre 45°C a Figueres, in Catalogna, un record assoluto per la regione nord-orientale della Spagna, secondo Aemet.