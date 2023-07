Ondata di caldo in Spagna: nuovo record storico in Catalogna

MeteoWeb

La feroce ondata di caldo africano che sta interessando il Mediterraneo fino ai Balcani sta facendo cadere moltissimi record di temperatura tra l’Italia e la Spagna. Mentre tra Sardegna e Sicilia si sono raggiunti valori di +46-47°C, con un nuovo record per Roma di +42,9°C e record in frantumi ad alta quota in Piemonte, in Spagna è la Catalogna a registrare un nuovo primato, con i +45,3°C raggiunti a Figueres. Il 18 luglio 2023 passerà agli annali meteorologici per essere diventato il giorno in cui la Catalogna ha registrato il proprio record storico di caldo.

Inoltre, anche due stazioni del Servizio Meteorologico della Catalogna hanno superato i +45°C. Nello specifico, quella nella palude di Darnius-Boadella e quella di Navata, hanno registrato una massima di +45,1°C, un record nella Rete di stazioni meteorologiche automatiche (XEMA) da quando ci sono i dati. Il record di temperatura massima della XEMA era il +43,8°C misurato ad Alcarràs il 29 giugno 2019. Ora questo record è stato superato dai +45,1°C di Darnius-Boadella e Navata. Il record precedente è stato dunque superato di +1,3°C, una differenza piuttosto notevole.

Ma non è tutto. Il precedente record XEMA di +43,8°C è stato superato in diversi punti nelle regioni di Girona, Catalogna centrale e Ponent. In totale sono state sei le stazioni che lo hanno superato e una che lo ha eguagliato:

+45,1°C a Darnius

a Darnius +45,1°C a Navata

a Navata +44,8°C ad Anglès

ad Anglès +44,4°C ad Artes

ad Artes +44,2°C a Banyoles

a Banyoles +44,0°C a Castellnou de Seana

a Castellnou de Seana +43,8°C a Bisbal d’Empordà

Inoltre, 35 delle 115 stazioni XEMA con oltre 20 anni di dati hanno registrato il loro record di caldo oggi.

A Barcellona il giorno più caldo dell’anno, ma senza estremi

Questo caldo si è fatto sentire in gran parte del territorio della Catalogna. Solo alcuni tratti costieri si sono salvati grazie alle brezze marine. Il vento che spirava nelle ore centrali della giornata ha rallentato l’innalzamento della temperatura, ma allo stesso tempo ha aumentato l’umidità e, quindi, la sensazione di caldo. A Barcellona, i valori più alti sono stati misurati nel settore più lontano dalla costa. L’Osservatorio Fabra ha raggiunto i +35°C e l’Area Universitaria i +36°C. In molte parti della città, è stato il giorno più caldo dell’estate, ma i record storici di caldo sono ben lungi dall’essere raggiunti.

Superati i record storici del 1982 e del 1987

Fino ad ora, il record storico di caldo era detenuto dalle stazioni manuali di Vimbodí-Riudabella e dall’aeroporto di Sabadell. In entrambi i casi, +45°C erano stati misurati in modo sufficientemente affidabile rispettivamente nell’agosto 1987 e nel luglio 1982. Con il valore di +45,3°C registrato oggi a Figueres, questo record è superato da una stazione automatica, in questo caso dell’Agenzia meteorologica statale, senza contare le stazioni di Darnius-Boadella e Navata del Servizio Meteorologico della Catalogna.