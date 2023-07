Giornata di super caldo in Italia: picchi fino a +47°C in Sicilia, Roma da record. Le temperature massime di oggi

MeteoWeb

Sta per concludersi una giornata bollente sull’Italia, causata dalla risalita dell’anticiclone africano. Le regioni più calde sono state ancora Sardegna e Sicilia, con picchi, rispettivamente di +45°C e +46-47°C. Ma la soglia dei +40°C è stata raggiunta in molte altre regioni del Centro-Sud: diffusamente nel Lazio, dove Roma ha battuto il proprio record di caldo assoluto, ma anche in alcune zone di Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Marche. Sfiorati i +40°C, in maniera isolata, anche in Pianura Padana, con +39,6°C a Bologna. Picchi di +38-39°C in Emilia Romagna, fino a +36-37°C tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Non va meglio in montagna, con lo zero termico intorno ai 5000 metri e tanti record battuti in Piemonte. Temperature elevate anche sull’Appennino, con punte di +38°C a 700-800 metri, come nel caso dell’Aquila e di Campobasso, e +34°C a Laceno a circa 1100m. A completare una giornata incredibile dal punto di vista meteorologico, i violenti temporali che hanno colpito il Nord-Est, con devastanti downburst e grandinate dal Trentino Alto Adige al Friuli Venezia Giulia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 18 luglio, in alcune località italiane:

+46-47°C nell’area tra Mazara del Vallo e Sciacca, Licata

nell’area tra Mazara del Vallo e Sciacca, Licata +45°C ad Agrigento, Ribera, Riesi, Guspini, Sanluri, Ballao, Asuni, Sardara

ad Agrigento, Ribera, Riesi, Guspini, Sanluri, Ballao, Asuni, Sardara +44°C a Bosa, Samugheo, Fenosu, Gonnosfanadiga, Abbasanta, Sestu, Barumini

a Bosa, Samugheo, Fenosu, Gonnosfanadiga, Abbasanta, Sestu, Barumini +43°C a Roma (Macao), Caltanissetta, Oristano, Iglesias

a Roma (Macao), Caltanissetta, Oristano, Iglesias +42°C a Pisticci, Torano Scalo, Ceccano, Lanuvio

a Pisticci, Torano Scalo, Ceccano, Lanuvio +41°C a Palermo, Catania, Benevento, Faicchio, Castrovillari, Rende, Cropalati, Policoro, Manfredonia, Garaguso, Guidonia, Nepi, Torrita Tiberina, Città di Castello, Fabriano

a Palermo, Catania, Benevento, Faicchio, Castrovillari, Rende, Cropalati, Policoro, Manfredonia, Garaguso, Guidonia, Nepi, Torrita Tiberina, Città di Castello, Fabriano +40°C a Cagliari, Foggia, Luzzi, San Mauro Marchesato, San Sosti, Frosinone

a Cagliari, Foggia, Luzzi, San Mauro Marchesato, San Sosti, Frosinone +39°C a Parma, Imola, Avellino, Cerignola, Taurisano, Ortelle

a Parma, Imola, Avellino, Cerignola, Taurisano, Ortelle +38°C a Campobasso, Isernia, L’Aquila, Firenze, Reggio Emilia, Forlì.

