Esplorazione spaziale: l’Arabia Saudita avvia negoziati per la cooperazione con la Cina

MeteoWeb

L’Agenzia spaziale saudita ha tenuto una serie di incontri con le agenzie governative e le imprese cinesi per discutere di una cooperazione e collaborazioni rafforzate nei settori della tecnologia, dell’industria e dell’esplorazione spaziale. Abdullah Al-Swaha, presidente del consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale saudita, ha incontrato a Pechino il suo omologo della China Aerospace Science and Technology Corp. e altre figure di spicco del settore spaziale per discutere interessi comuni ed esplorare opportunità di cooperazione strategica.

Una delegazione dell’agenzia saudita ha tenuto colloqui anche con i rappresentanti delle società cinesi MinoSpace, Galactic Energy e China Electronics Technology Group Corp. per discutere di satelliti, industria dei veicoli spaziali e sviluppo di payload satellitari. Si sono tenuti incontri anche con i dirigenti di Galaxy Space, un’azienda che sviluppa e vende satelliti per comunicazioni, e I Space, specializzata nello sviluppo e nella produzione di astronavi, per discutere le opportunità di partnership nei campi della ricerca e della scienza, insieme alla cooperazione tecnologica nell’industria spaziale.

Secondo l’agenzia di stampa saudita, la visita dell’agenzia spaziale in Cina intende rafforzare i legami politici e rafforzare le relazioni bilaterali per promuovere l’agenda dell’esplorazione spaziale. L’obiettivo è imparare dai successi cinesi sul campo in modo che entrambe le nazioni possano beneficiare reciprocamente dell’ulteriore sviluppo delle industrie spaziali ai più alti standard tecnologici internazionali che sono sostenuti dall’innovazione, facilitando nel contempo gli sforzi nel Regno per migliorare il trasferimento di conoscenze chiave, localizzazione e raggiungere obiettivi strategici.

A maggio, gli astronauti sauditi Ali Al-Qarni e Rayyanah Barnawi si sono uniti a due americani nell’equipaggio della missione Ax-2, che ha attraccato con successo alla Stazione Spaziale Internazionale. Dopo 8 giorni sono tornatisulla Terra su una capsula Dragon di SpaceX. Barnawi, scienziata, è diventata la prima donna saudita nello spazio.